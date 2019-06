Alitalia, Lotito formalizza un'offerta per la compagnia aerea

Claudio Lotito e l’interesse per Alitalia, la vicenda prende piede e diventa più che mai reale. Ieri è arrivata la manifestazione di interesse del presidente della Lazio, manifestazione che è stata depositata e formalizzata. Adesso Lotito dovrà aprire un dialogo con Ferrovie per far vedere di avere realmente la possibilità di entrare nel nuovo asset che dovrebbe gestire la futura Alitalia insieme proprio a Fs e Delta Airlines. Come si legge su repubblica.it l’ipotesi di Lotito si affianca a quella di Atlantia e a quella dei costruttori e concessionari dell’Autostrada dei parchi Toto. Il prossimo 15 giugno scade per Alitalia il terzo rinvio concesso a Fs per completare la cordata di co-investitori finora ferma al 60% del capitale della Newco con la presenza anche di Delta e Mef. Il tema comunque è stato trattato nella giornata di oggi in un vertice interlocutorio tra il premier Giuseppe Conte e i vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Palazzo Chigi. Dunque Lotito fa sul serio e punta l’Alitalia.

