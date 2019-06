Buffon, parla l’agente: “Porto? Società intrigante, lì troverebbe Conceicao"

Il desiderio di molti, Gianluigi Buffon. I tifosi di tante squadre lo sognano in squadra, ma il portiere italiano ancora non ha deciso dove andrà a giocare la prossima stagione. Nel frattempo l’agente dell’estremo difensore Silvano Martina - ai microfoni di O Jogo - ha espresso il suo parere in merito a un possibile trasferimento del suo assistito al Porto: "Non c'è nulla di concreto, non ci sono stati contatti diretti con nessuno del club lusitano, ma l'idea di giocare con il Porto in Portogallo lo intriga molto, perché stiamo parlando di un club con una grande storia e che gioca in Champions League. Tra l'altro lì troverebbe anche il suo amico Conceicao”. E chissà se Buffon non sarà allenato proprio dall' amico ed ex calciatore della Lazio.

LAZIO - JONY: IL MATRIMONIO S'HA DA FARE

LAZIO, CORSA A TRE PER LA FASCIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE