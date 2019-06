Calciomercato Lazio, corsa a tre per la fascia: rispunta anche Lainer

LAZIO - Tare è al lavoro già da tempo, ad Inzaghi ha promesso di creare una squadra capace di competere per le prime piazze del campionato. Si opererà in tutti i reparti, ci sarà una sorta di mini-rivoluzione. La crescita passa per la conferma dei big e per l'inserimento di alcuni innesti di qualità. Si studiano le soluzioni migliori, soprattutto sugli esterni. A destra arriverà senza ombra di dubbio un rinforzo. Per il momento è corsa a tre fra Darmian, Lazzari e Lainer. Il primo sembra essere l'indiziato maggiore: al Manchester Utd ha giocato poco nelle ultime stagioni, ha perso il treno della Nazionale e il suo contratto scade nel 2020. La Lazio ha buoni rapporti con Tinti, agente del calciatore. La concorrenza è rappresentata dal Valencia, la sua valutazione non è altissima e sarebbe un affare per esperienza e tecnica.



Gli altri profili sono sempre quello di Manuel Lazzari e quello di Stefan Lainer. Il primo è il preferito di Simone Inzaghi, il desiderio in cima alla lista. La Spal lo valuta 20 milioni, se la Lazio facesse sul serio si potrebbe chiudere a poco più della metà. Su di lui però è forte il pressing dell'Atalanta. Il secondo invece potrebbe essere un ritorno di fiamma. Stando a quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la Lazio rappresenterebbe il rimpianto di Lainer. Il calciatore era stato infatti cercato la scorsa estate ma bloccato dal Salisburgo. Quest'anno gli austriaci sarebbero invece più aperti al dialogo. Chissà che la trattativa non possa decollare.

CALCIOMERCATO, OFFERTA PER CORREA

CALCIOMERCATO LAZIO, UNA PROPOSTA DALL'URUGUAY

TORNA ALL'HOMEPAGE