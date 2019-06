Lazio, Canigiani: "A breve parte la campagna abbonamenti. Maglie? Ecco i colori"

Abbonamenti, Coppa Italia in tour, le date del ritiro e infine le magliette. Tanti i temi toccati dal responsabile del marketing della Lazio Marco Canigiani, intervenuto quest'oggi ai microfoni di Lazio Style Channel: “Stiamo risolvendo in questi giorni gli ultimi dettagli burocratici legati alla prossima campagna abbonamenti che partirà a breve. È ancora in corso il tour della Coppa Italia nei Lazio Style 1900 Official Store: il trofeo venerdì sarà al Macron Store di Settebagni, sabato verrà esposto al Macron Store di Piazza San Silvestro ed infine domenica potrà essere ammirato al Lazio Style di Valmontone. Nelle ultime due tappe, ci sarà anche l’esposizione delle maglie storiche che hanno vinto tutti i trofei della Lazio: un’iniziativa partita a Roma Est che ha riscosso un grande successo e per questo abbiamo deciso di replicarla".

AURONZO - "Giorno più giorno meno, le date relative al prossimo ritiro estivo di Auronzo di Cadore emerse nei giorni scorsi potrebbero essere confermate a breve, ma la certezza arriverà successivamente al via libera del reparto tecnico".

MAGLIE - "Con il mondo di oggi, tenere segrete immagini e disegni è sempre più difficile: tante sono le voci lontane dalla realtà, altre invece sono più verosimili. C’è tanta curiosità legata alla maglia da gioco per la prossima stagione sportiva. Possiamo certamente confermate che le tre casacche saranno di colore celeste, bianca e blu”.