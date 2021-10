Lazio, Raul Moro: “Sarri conta su di me. Immobile il mio idolo. E sul derby...”

“L’atmosfera del derby è stata l’emozione più bella che ho vissuto finora. È la partita migliore dell’anno e d’Europa”. Queste sono le parole del giovanissimo attaccante biancoceleste, Raul Moro che ha colpito Sarri tanto da portarlo con se in prima squadra. Lo spagnolo è attualmente al seguito della nazionale spagnola Under 21 e al Marca ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua esperienza alla Lazio. Ecco le sue parole: “Sarri conta molto su di me. Voglio sfruttare le opportunità che mi ha dato. Penso che le mie migliori doti siano l'uno contro uno e la velocità. Mi sono allenato in piazza, con i miei amici, nella mia squadra. All'età di sette anni, Barça ed Espanyol mi amavano già e non mi muovevo, non ne ero consapevole, e penso che fosse un bene per me. Ora, i telefoni e la PlayStation richiedono molto tempo, ma ci sono ancora ragazzi che giocano a calcio nella mia città"

IMMOBILE - “Idolo nello spogliatoio? Ciro Inmobile. È un giocatore che ha vinto la Scarpa d'Oro di Cristiano Ronaldo, in pochi possono dirlo. Ora che è arrivato alla Lazio faccio attenzione a Pedro Rodríguez”

ITALIA – SPAGNA – “In Italia giocano molto bene a calcio, stanno crescendo e hanno una grande squadra. Sono un po' cresciuti, anche noi meritavamo di più dalla nostra parte nell'ultimo Europeo. L'Italia è una squadra molto preparata, Io ci credo e lo voglio. Che vinca la Spagna”

Pubblicato il 6/10

