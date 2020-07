Lazio, Raul Moro scalda i motori: allenamento personalizzato a Formello - FT

La Lazio è in emergenza e le forze fresche dei giovani potranno rivelarsi utili in questo rush finale di stagione. Lo sa bene Raul Moro, talento promosso dalla Primavera deciso a mettersi in mostra per giocarsi le sue chances. Tramite il suo profilo Instagram, lo spagnolo ha mostrato dei video in cui si allena e spera di tornare presto a disposizione di Inzaghi per farsi gettare nella mischia. Una carta in più per il reparto offensivo.