Lazio - Real Sociedad, bilancio horror degli ospiti contro le italiane

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alterphotos/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - La Real Sociedad arriva stasera all'Olimpico per cercare di impensierire la Lazio di Marco Baroni, che in Europa fin qui ha fatto un cammino quasi perfetto. I baschi possono ancora arrivare tra le prime 8, ma per farlo hanno bisogno di una vittoria nella gara di stasera. Servirà un cambio di rotta rispetto al passato, dove contro squadre italiane i baschi non hanno ben figurato. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, nelle ultime 8 partite contro squadre italiane non ha mai vinto (5 pareggi e 3 sconfitte) e in generale non ha mai vinto in trasferta contro una squadra di Serie A.