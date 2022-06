Lazio, recap della stagione: ecco uno dei momenti più belli – FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio può ritenersi soddisfatta della stagione appena conclusa, nonostante i momenti di difficoltà e incertezza è riuscita a non arrendersi e a raggiungere l’obiettivo Europa per il sesto anno consecutivo conquistando anche un quinto posto prezioso. In attesa di scoprire come sarà la prossima, la società ha deciso di fare un recap di quest’annata. Riavvolgendo il nastro si possono rivivere tanti momenti significativi sia per la squadra sia per i tifosi e tra questi, senza dubbio, la vittoria del derby nel segno di Sergej Milinkovic Savic, Pedro e Felipe Anderson. Scatti emblematici quelli scelti e condivisi dal club tramite i canali social ufficiali: l’esultanza di Sarri e quella dello spagnolo che sa di rivincita. Questo il messaggio che accompagna il post: "Questo giorno. Un derby da ricordare"

