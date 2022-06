Sirigu, parla l’agente: “Ancora nessuna offerta. Siamo in attesa…”

TUTTOmercatoWEB.com

Quale futuro per Salvatore Sirigu? Il 35enne portiere, che non ha rinnovato il suo contratto in scadenza con il Genoa, è alla ricerca di una nuova avventura italiana. L'ex Torino e PSG, accostato anche alla Lazio come possibile vice del primo portiere che verrà acquistato, piace anche al Napoli che lo avrebbe individuato per il dopo Ospina come secondo di Meret. Giovanni Branchini, agente del giocatore, ha parlato del futuro ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Sappiamo che Sirigu rientra tra le ipotesi di mercato per il Napoli. Il Napoli sa che da parte nostra c'è gradimento per una maglia e una piazza prestigiosa come quella azzurra, ma non c'è ancora nulla. Non ci sono offerte ufficiali, non siamo andati oltre un semplice sondaggio. Siamo in attesa di capire cosa succederà".