UFFICIALE - Klose, prima avventura da allenatore: tifosi in delirio e sito bloccato

© foto di Federico Gaetano

Miroslav Klose è diventato ufficialmente il nuovo allenatore dell'SCR Altach, squadra di prima divisione austriaca. Dopo aver combattuto con la trombosi, può iniziare a tutti gli effetti la carriera da allenatore dell'attaccante ex Lazio dopo aver lavorato, negli scorsi anni, negli staff di Bayern Monaco e Nazionale tedesca. Grande soddisfazione per il club austriaco che accoglie in panchina una delle leggende del calcio mondiale. Tifosi in delirio tanto che il sito ufficiale della società è in down da diversi minuti e non è possibile visualizzare il comunicato ufficiale. Di seguito il tweet dell'SCR Altach.