Lazio, Reina va a trovare Ghoulam: il gesto del portiere a Villa Stuart

Rottura del legamento crociato sinistro, la terza dopo le due rotture al destro. Non c'è pace per il terzino del Napoli Ghoulam, da sempre tormentato dagli infortuni. Un altro calvario lunghissimo da affrontare per lui, che in questa stagione aveva provato a rilanciarsi. Il calciatore si trova a Villa Stuart a Roma ricoverato e ieri ha ricevuto una piacevole sorpresa, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. A varcare la soglia della sua porta è stato infatti Pepe Reina, suo ex compagno di squadra al Napoli. Stupore e commozione per lui, che non si aspettava la visita dello spagnolo. I due non giocano più insieme, ma l'amicizia è sempre rimasta intatta.