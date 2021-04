Lazio, relax post-partita per Milinkovic: il 'Sergente' in giro per le vie del centro - FOTO

Dopo le fatiche della sfida contro il Milan, un po' di meritato riposo per i calciatori della Lazio, scesi in campo questa mattina per la seduta di scarico. Approfittando di un pomeriggio senza allenamenti, Sergej Milinkovic-Savic ha scelto di fare una passeggiata per le vie del centro di Roma insieme alla sorella. Su Instagram il centrocampista serbo ha condiviso l'immagine che lo ritrae insieme alla ragazza e all'immancabile cane, vera mascotte della famiglia.

