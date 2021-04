PRIMAVERA - Fiorentina, Aquilani: "Finale con la Lazio in ricordo di Daniel Guerini"

La Lazio Primavera di mister Menichini domani alle 18:00 sfiderà la Fiorentina nella finale di Coppa Italia. Un match importantissimo e che mette in palio un trofeo prestigioso che sarà giocato da entrambe le squadre in memoria di Daniel Guerini, calciatore biancoceleste scomparso il 24 marzo. A dirlo è proprio l'allenatore della viola Alberto Aquilani che ha presentato il match alla vigilia: "Il destino ci ha fatto incontrare, Fiorentina-Lazio è la partita di Daniel Guerini che era molto legato ad entrambe le squadre. Sarà una partita nel suo ricordo, cercheremo di vincerla anche per lui. C'è tanta voglia di riportare il trofeo a Firenze, abbiamo fatto tanti sacrifici facendo partite importanti di alto livello per giocarcelo. E' il coronamento di un percorso, siamo campioni in carica e dobbiamo fare di tutto per riprenderci il trofeo".

MATCH - "E' una partita di calcio e dovremo fare bene le cose, senza ansia o stress. La Lazio è una squadra forte con individualità importanti. Squadra esperta che arriverà come noi con voglia di vincere".

Corsa Champions, Vierchowod: “La Lazio deve lottare fino alla fine”

Boris Johnson nella bufera per una frase choc sui morti di Covid: la smentita

TORNA ALLA HOMEPAGE