Lazio - Rennes, l'ex Roma Grenier torna all'Olimpico: teme i biancocelesti

Domani la Lazio affronterà il Rennes in Europa League, partita che i biancocelesti dovranno cercare in tutti i modi di vincere. Dopo la sconfitta con il Cluj, un altro passo falso potrebbe costare caro. All’Olimpico, con la maglia del club francese, scenderà in campo anche una vecchia conoscenza del calcio italiano e in particolare romano: Clement Grenier. Per lui breve esperienza in giallorosso, con cui giocò solamente sei gare due stagioni fa. Come riporta l’odierna rassegna stampa di Radiosei, il calciatore si è soffermato sul match che lo aspetta domani. Si è dichiarato entusiasta di poter tornare all’Olimpico, anche se si aspetta una sfida particolarmente complicata. “Avremo di fronte una squadra ben organizzata, anche perché ha in panchina un allenatore che conosce bene i propri uomini ed in questi anni è riuscito ad ottenere buoni risultati”. Insomma, alta considerazione per l’avversario, che secondo Grenier può vantare un collettivo di spessore tecnico evidente: Immobile, Milinkovic e Luis Alberto i tre più temuti. Addirittura, l’ex Roma ha voluto sbilanciarsi: la Lazio è la favorita del girone. Nonostante la sconfitta con il Cluj, rimangono i biancocelesti gli avversari da battere. Ma attenzione, perché il Rennes a detta sua rimane squadra ostica per tutti. Grenier ha sottolineato la crescita degli ultimi anni, che addirittura ha portato il club francese ad alzare al cielo la Coppa di Francia contro il PSG. L’obiettivo è uno: qualificarsi per la seconda fase di Europa League e migliorare il risultato dei quarti raggiunti lo scorso anno. Memore dell’esperienza a Roma, Grenier domani avrà uno stimolo in più: affrontare i suoi ex rivali della Lazio.

LAZIO, RINNOVO CORREA

LAZIO, LAZZARI SI RILANCIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE