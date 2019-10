Lazio-Rennes, Stephan: "Luis Alberto e Milinkovic hanno cambiato il match"

Il Rennes lascia l’Olimpico con una sconfitta. La Lazio in rimonta fa 2-1. Il tecnico Stéphan, in conferenza stampa, ha commentato il match: “Primo tempo giocato bene, abbiamo dominato la Lazio, ma è mancata qualità in area avversaria. Serviva anche più aggressività, nella ripresa prima siamo andati in gol, poi siamo arretrati. Milinkovic e Luis Alberto hanno cambiato la partita. Facevamo fatica ad arrivare in area, dobbiamo migliorare tanto. Lazio favorita? Non so, la doppia sfida con il Cluj per noi sarà fondamentale per cercare di rientrare nel gruppo. Ma ora pensiamo al campionato, serve rialzarsi. L'arbitro? Ultimamente con le mani abbiamo avuto problemi, siamo sfortunati, ma non posso farci niente. Io devo gestire la squadra e migliorarla".