Lazio - Roma, Cucchi: "Bel derby, sfida viva fino agli ultimi istanti"

La Lazio ha vinto il derby della Capitale, d'altronde non poteva andare diversamente. La squadra di Sarri ha dimostrato il suo valore con capacità e convinzione, sapendo anche soffrire in determinati momenti della gara. Per Riccardo Cucchi i biancocelesti hanno portato i tre punti meritatamente a casa. Su Twitter lo storico radiocronista ha scritto: "È stato un bel derby, combattuto ed equilibrato. Lo vince la Lazio di misura contro una Roma che è andata molto più frequentemente al tiro. Ma anche i biancocelesti hanno avuto le loro occasioni. Sfida viva fino agli ultimi istanti".

