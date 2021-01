Lazio - Roma, dominio biancoceleste: gli scatti del derby - FOTO

Manifesta superiorità. Non c'è stata partita, la Lazio ha strapazzato in lungo e in largo la Roma. Il 3-0 è rotondo, ma forse non sintetizza fino in fondo il dominio biancoceleste nel derby. Immobile ha aperto le danze, poi la doppietta di un sublime Luis Alberto ha chiuso i conti. Sulla fascia destra Lazzari scatenato, ha devastato Spinazzola e Ibanez per 90' più recuperi. Di seguito gli scatti più belli della partita.