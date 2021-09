Lazio-Roma, la scenografia della Nord: “La nostra città, la nostra vita” - FOTO

Lazio contro Roma, Sarri contro Mourinho, il biancoceleste contro il giallorosso e soprattuto la sfida tra le due sponde della Capitale. C'è un'adrenalina pazzesca allo Stadio Olimpico per il derby di questo pomeriggio, valido per la sesta giornata di Serie A. Ad accogliere le squadre all'ingresso in campo, come al solito, c'è sempre il calore del popolo laziale che ha esibito nel pre partita l'ennesima bellissima scenografia. In Curva Nord è apparso il disegno dell'aquila, simbolo del club, e due scritte. La prima è il nome della città: "Roma", la seconda: "La nostra Lazio, la nostra città, la nostra vita".