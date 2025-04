Lazio - Roma, Marelli: "Paredes antisportivo, Saelemaekers rischia grosso"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Luca Marelli, commentatore arbitrale per Dazn, ha analizzato la direzione di Simone Sozza nel derby di Roma, finito 1-1. Si parte con il giallo a Paredes nei minuti iniziali, che per Andrea Stramaccioni avrebbe potuto portare al rosso: “Non è un fallo, ma un comportamento antisportivo di Paredes su Zaccagni. Lo prende per l’orecchio a pallone lontano: molto bravo Sozza, che ha controllato a distanza la coppia e ha notato il comportamento, intervenendo con l’ammonizione ai danni del centrocampista argentino”.

La Roma ha protestato per un contatto prima della rete di Romagnoli.

“C’è una protesta, anche se molto blanda, della Roma per un possibile fallo di Dele-Bashiru su Pellegrini. Conta poco, sono due giocatori avulsi dallo sviluppo dell’azione, ma comunque il contatto è leggerissimo. Giusto convalidare la rete”.

Qualche tensione per un contatto nel finale.

“È un episodio particolare, c’è un contatto del piede destro di Marusic, in elevazione, con lo stomaco di Saelemaekers. Non c’è fallo, è completamente fortuito. Rischia molto invece Saelemaekers, che da terra, nei confronti di Gigot, gli tocca con un pugno la coscia destra. Il VAR ha ritenuto di non intervenire per condotta violenta, considerando il gesto non sufficiente. Rimane il fatto che Saelemaekers ha rischiato molto in questa circostanza”.

