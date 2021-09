Lazio - Roma, Padovan esalta Milinkovic: "Straordinario, con Sarri può ancora migliorare"

Tutto pronto per il fischio d'inizio di Lazio - Roma. Per i biancocelesti è Marusic a vincere il ballottaggio con Lazzari, una scelta che non convince del tutto il giornalista Giancarlo Padovan, che ai microfoni di Sky Sport ha espresso la propria chiave di lettura: “Mi convinceva di più Lazzari dal primo minuto al posto di Marusic, anche se l'ex Spal può essere certamente una pedina da inserire a gara in corso. È un giocatore che può strappare ed essere utile nel secondo tempo. Io però, ribadisco, avrei scelto Lazzari dall'inizio".

SU MILINKOVIC - Nel corso dell'intervallo del derby il noto giornalista ha commentato la prestazione del centrocampista serbo: "Gli allenatori che hanno una trama di gioco di solito esaltano le qualità dei giocatori. Milinkovic può trarre solo vantaggio nell'essere allenato da Sarri. Ha grandi doti fisiche, ma anche una cifra tecnica straordinaria".

Pubblicato alle 17.30