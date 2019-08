Lazio - Roma, strade chiuse e trasporto pubblico: tutte le informazioni

Mancano quattro giorni al derby tra Lazio e Roma. Sul sito muoversiaroma.it, sono state pubblicate alcune disposizioni per quato riguarda la viabilità. Oltre al consueto divieto di sosta, a partire dalle 7 di mattina, in viale dei Robilant, viale Antonino di San Giuliano, piazzale, lungotevere e largo Maresciallo Diaz, potrebbero aggiungersi nelle fasi di afflusso e deflusso "in base alle esigenze di sicurezza, ordine pubblico e viabilità, temporanee chiusure sui lungotevere Cadorna e Diaz (quest'ultimo nel tratto tra piazzale De Bosis e largo Diaz), Ponte Duca d'Aosta, via Tor di Quinto nel tratto tra largo Diaz e via Civita Castelana, infine sui lungotevere della Vittoria e Oberdan". Inoltre, il sito della mobilità di Roma Capitale ricorda i mezzi pubblici disponibili per arrivare allo stadio domenica: "si può raggiungere con il tram 2 (in partenza da piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A) o con 14 linee di, in arrivo da diverse zone della città: 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911".

