Lazio, Romagnoli avvistato in aeroporto: inizia l'avventura in biancoceleste - FOTO

Alessio Romagnoli è pronto ad abbracciare la Lazio. Il difensore di Anzio non ha mai nascosto la sua fede laziale e finalmente potrà indossare la maglia biancoceleste. Domani mattina sarà in Paideia per le visite mediche, poi la partenza per Auronzo di Cadore dove troverà Sarri e i suoi nuovi compagni. I tifosi fremono, non si viveva un momento così elettrizzante da tempo. Anche l'ex capitano rossonero non vede l'ora: in questi minuti è stato avvistato all'aeroporto di Malpensa, come certificano le foto sul web, in attesa del volo che lo porterà nella Capitale. Il countdown si sta per esaurire.