Lazio, Roque rivela: "Sono stato in terapia, ma ora finalmente..."

Era stato accostato alla Lazio, oggi veste la maglia del Betis Siviglia e ha voglia di rilanciarsi dopo un periodo complicato a Barcellona. Vitor Roque, come riporta Fabrizio Romano, ha espresso tutta la sua gioia nell'esser riuscito a trovare un ambiente in cui crescere e migliorarsi, giocando con quella continuità che di recente era mancata e, soprattutto, senza quelle pressioni dovute a un costo del cartellino oggi ingiustificato:

"Erano 6 o 7 mesi che non ero così felice! Non riesco a nascondere il sorriso, vero? Sono contento... Ho scherzato con i giocatori e lo staff, spiegando che ho riso di più questa settimana che negli ultimi 6 mesi".

BARCELLONA - Ai microfoni di As, nelle scorse ore, l'attaccante brasiliano ha raccontato anche del periodo passato in blaugrana: "Per me è stato complicato. Ho avuto alcune opportunità, ma non nel modo in cui pensavo. La mia testa è lucida e sto bene. Adesso mi concentro sul Betis e ringrazio Dio per l'opportunità di indossare di nuovo la maglia della nazionale brasiliana. Penso che sia stato complicato in generale. Credevo che sarebbe stato diverso, sia per come sono stato trattato che nel modo di giocare, ma anche nel modo in cui il consiglio mi ha parlato. Ma è finita, sono felice di avere l'opportunità al Betis e di indossare di nuovo la maglia della nazionale. Sono sempre stato in terapia, con un mental coach. Mi ha sempre aiutato, da quando avevo 16 anni, quando anche io ho dovuto affrontare degli ostacoli. Mi ha aiutato molto a superare diversi ostacoli”.