Lazio, Sabatini su Tavares: "Non conviene venderlo. Vi spiego perché..."

La Lazio torna a vincere contro l'Atalanta. Il gol di Gustav Isaksen regala alla squadra di Marco Baroni non solo tre punti fondamentali in ottica Europa, ma anche tanta fiducia in vista delle prossime sfide che i biancocelesti dovranno fronteggiare. Dal Gewiss Stadium, però, non si esce senza note negative, su tutte l'infortunio di Nuno Tavares, l'ennesimo di una stagione che soprattutto da dicembre lo ha visto fermarsi ripetutamente. Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la notizia.

"Dovremmo avere tutti gli elementi a disposizione. L’esempio che faccio è quello dell’Inter con Dumfries che, dopoo l’infortunio, si è fatto curare in Olanda. Vorrei sapere quindi chi ha curato fino a ora Nuno Tavares: la società? Quindi ha sbagliato! Ogni giocatore ha la sua cartell clinica. Io ora non lo venderei, perché il suo valore è in calo, lo venderesti in piena crisi".