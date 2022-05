Lazio - Sampdoria, Giampaolo rischia di perdere due titolari: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

Lazio - Sampdoria è alle porte. Domani sera sotto la pioggia del sabato sera andrà in scena uno degli ultimi tre match biancocelesti rimasti per questo rush finale di stagione. Questa mattina è in programma l’ultimo allenamento dei blucerchiati a Bogliasco, prima della partenza alla volta di Roma, prevista nel pomeriggio. Mister Giampaolo alla vigilia della partita dovrà fare il punto vista la situazione della rosa. Se ieri Giovinco ha svolto un lavoro differenziato mentre Gabbiadini ha proseguito con il suo percorso di recupero, c'è un vero grattacapo per il tecnico.

INFORTUNI - Come riporta Sampnews24.com, se Giampaolo non avrà con se Stefano Sensi - ha riportato una lesione all'adduttore della coscia destra - potrebbe perdere anche Albin Ekdal. I due sono dei titolarissimi del centrocampo della Samp. Ekdal nell’allenamento di ieri ha cominciato a zoppicare vistosamente già dal riscaldamento ed è stato costretto a lasciare il campo. La sua presenza domani con la Lazio resta in forte dubbio a meno che non si decida di continuare con le infiltrazioni.