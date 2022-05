Lazio - Sampdoria, il club ricorda l'appuntamento: "È il giorno della partita" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ancora qualche ora d'attesa, poi arriverà il fischio d'inizio di Lazio - Sampdoria, gara valida per il 36° turno di Serie A. Le due squadre scenderanno sul terreno dell'Olimpico a partire dalle 20.45, ma nel frattempo il club ha suonato la carica via social. Sul proprio profilo Instagram, è stato condiviso un video che ha il popolo biancoceleste per protagonista. Esultanze, cori e sciarpate: anche questa sera non mancherà il sostegno dei tifosi. Poi la consueta didascalia che accompagna ogni post: "È il giorno della partita".

