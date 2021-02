Lazio - Sampdoria, il club ricorda l'appuntamento: "Grandi emozioni in vista" - FOTO

Ancora qualche ora di attesa, e poi alle 15 arriverà il fischio d'inizio di Lazio - Sampdoria. La gara diventa di fondamentale importanza per i biancocelesti, chiamati a tornare alla vittoria dopo la disfatta contro l'Inter e in vista del match di Champions League contro il Bayern Monaco. Intanto, sui profili social del club è stato pubblicato il consueto post "motivazionale", con data e orario della sfida per ricordare l'appuntamento: "Preparatevi a vivere grandi emozioni". I tifosi sono avvisati.

