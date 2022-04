Lazio, Sarri difende Immobile: "È il capro espiatorio in Nazionale. Per me dovrebbe..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si chiude il capitolo Italia per Ciro Immobile. Dopo la delusione della non qualificazione a Qatar 2022, il capitano della Lazio deve tornare a concentrarsi sul percorso in campionato con i biancocelesti. In questi giorni l'attaccante è stato bersagliato dall'opinione pubblica per le sue prestazioni con gli Azzurri. Maurizio Sarri durante la conferenza stampa odierna ha preso le sue difese: "C’ho parlato subito. Lui sta diventando un capro espiatorio di una situazione. Non se la deve prendere più di tanto, si deve concentrare sulla Lazio. Io so cosa dovrebbe fare, ma poi starà a lui decidere. Sono molto fiducioso su di lui".