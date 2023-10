Lazio | Sarri esalta Kamada: "Numeri così solo da Kanté"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine di Lazio - Atalanta, Sarri ha parlato anche dell'inserimento dei nuovi e, in particolare, di Kamada. Esprimendosi sul giapponese, l'allenatore ha spiegato anche il motivo per il quale oggi non l'ha fatto partire dall'inizio, decidendo di inserirlo a gara in corso. Ecco le sue parole: "Kamada è entrato bene anche oggi, ha fatto un buon ingresso, non l’ho fatto giocare per un periodo più lungo perché se vedi i numeri che ha espresso a livello di prestazione fisica nell'ultima partita sono impressionanti. Io in tutti questi anni tali numeri li ho visti solo da Kanté".

TORNA ALLA HOMEPAGE