Lazio, Sarri: "Mondiali? Ho parlato con Milinkovic e mi ha detto che..."

Il tecnico biancoceleste commenta l'ipotesi che il serbo, nelle ultime gare, fosse un po' condizionato dalla manifestazione in Qatar...

Sergej Milinkovic Savic rappresenterà la Lazio ai Mondiali in Qatar. Il serbo e Matias Vecino con l'Uruguay sono i due convocati biancocelesti per la manifestazione internazionale. Il numero 21 delle aquile è sembrato un po' appannato e in molti hanno attribuito la cosa al prossimo grande appuntamento con la Serbia. Maurizio Sarri in conferenza stampa ha affrontato la questione riportanto dettagli delle sue conversazioni con il calciatore. Ecco le sue parole: "Io ci ho parlato in questi giorni e lui diceva di non sentirsi influenzato dal Mondiale. Magari a livello inconscio qualcosa ti può togliere, può essere anche una normale flessione che tutti i giocatori hanno durante la stagione".

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI SARRI IN CONFERENZA

CLICCA QUI PER LE PAROLE DI SARRI ALLE TV