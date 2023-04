Lazio, Sarri richiama tutti a Formello: il punto sull'infermeria

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Pasqua e Pasquetta da parte. Si torna alla vita di tutti i giorni. Dopo la super vittoria contro la Juve, la Lazio torna in campo per preparare al meglio il rush finale. Sarri chiama tutti a raccolta a Formello. Venerdì c'è la trasferta al Picco con lo Spezia e il mister vuole tenere alta la concentrazione, conosce le insidie che nasconde una partita come questa. Oggi pomeriggio la squadra riprende il programma di allenamento dopo le feste. Il Comandante può contare sull'organico al completo. L'infermeria è vuota. Sono solo da valutare ma non preoccupano, infatti, solo le condizioni di Milinkovic e Zaccagni, reduci da piccoli acciacchi nel match contro la Juventus.