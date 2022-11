Lazio, Sarri stila il piano Mondiale: il mini-ritiro rimane un rebus

TUTTOmercatoWEB.com

La Serie A ha spento i fari al triplice fischio di Juventus - Lazio e Maurizio Sarri comincia a preparare il programma dei biancocelesti. E' partita ufficialmente la sosta per il Mondiale in Qatar, il tecnico ha concesso due giorni di riposo alla squadra che tornerà ad allenarsi domani dopo i malumori di Torino. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, a Formello, le sessioni di allenamento andranno in scena fino a sabato, solo dopo ci saranno ben 10 giorni di totale stacco. Non solo, il mini-ritiro all'estero nel corso di dicembre non è più così scontato, l'opzione Turchia è ancora in ballo, ma sta perdendo quota. Mau e la Lazio potrebbero anche decidere di rimanere presso il proprio Training Center ed effettuare lì la fase preparatoria al nuovo cammino biancoceleste. Gennaio appare molto lontano, ma Immobile e compagni sono pronti a tornare più lucidi e affamati di prima.