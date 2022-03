Lazio – Sassuolo, torna l’iniziativa BusInsieme: tutte le info

Fonte: SSLazio.it

Sabato 2 aprile la Lazio affronterà il Sassuolo all’Olimpico, la gara è in programma alle 18. Per l’occasione la società, tramite i canali ufficiali, ha confermato l’iniziativa BusInsieme. Di seguito tutti i dettagli

La S.S. Lazio e BusInsieme comunicano che in occasione di Lazio – Sassuolo in programma Sabato 2 Aprile 2022 ore 18:00, sarà riproposto il servizio di Bus Sharing per lo Stadio Olimpico riservato ad un limitato numero di posti.

I pullman, che si muoveranno da 8 diverse zone della città, giungeranno allo Stadio Olimpico nei pressi del piazzale della Farnesina in Via Della Macchia Della Farnesina.

Gli 8 punti di incontro (e di partenza) distribuiti in varie zone della città sono i seguenti:

GENZANO DI ROMA, Via Emilia Romagna - Altezza Parcheggio Palasport Cesaroni, partenza alle ore 15:00

ALBANO LAZIALE, Corso Giacomo Matteotti – Altezza Bar Mazzini, partenza alle ore 15:20

CIAMPINO, Viale J.F. Kennedy 84 Altezza Palacavicchi, partenza alle ore 16:00

ANAGNIGNA-TUSCOLANA, Via Vincenzo Giudice – Metro A Fermata Anagnina 150 mt. dopo incrocio con Via Tuscolana, partenza alle ore 16:15

EUR, Piazzale Pier Luigi Nervi Palasport, partenza alle ore 16:00

TORRINO, Piazza Cina, partenza alle ore 16:15

TORRACCIA, Via Pier Silverio Leich Parcheggio Parrocchia San B. G.ppe Labre, partenza alle ore 16:20

MONTI TIBURTINI- PIETRALATA. Via Tiburtina 757 Ipermercato Panorama, partenza alle ore 16:20

Entro i 30 minuti successivi al termine della partita, i tifosi potranno risalire sui rispettivi mezzi, in sosta in Via Della Macchia Della Farnesina, e fare rientro presso gli originari punti di partenza. I bus esporranno un cartello indicante il punto d’incontro. Per usufruire del servizio basta iscriversi al sito Businsieme.com, scegliere il punto di partenza più comodo ed entrare a far parte del gruppo corrispondente.

