Luis Alberto è rientrato: due giorni in Spagna tra amici e famiglia – FOTO

Maurizio Sarri ha concesso due giorni di pausa ai suoi ragazzi prima di riprendere l’allenamento, oggi pomeriggio, e la preparazione in vista della prossima sfida contro il Sassuolo. Luis Alberto ha deciso di approfittare di questa breve pausa dal campo per volare in Spagna, con la sua famiglia, e andare a trovare i suoi amici. Una mini vacanza per ricaricare le energie. Lo testimonia una foto condivisa dalla moglie del Mago tramite il proprio profilo Instagram, uno scatto che li ritrae in aereo in procinto di partire e fare rientro nella Capitale. Ad accompagnare, il messaggio: “Rientro a casa dopo un fine settimana top per ricaricare le batterie”

