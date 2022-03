Lazio, chiarimento tra Luis Alberto e Sarri. Ma la Juventus pensa allo spagnolo...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un saliscendi il rapporto tra Maurizio Sarri e Luis Alberto, un amore tecnico che spesso riceve scossoni quando il mister fa certe scelte. Era successo in passato, come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, quando lo spagnolo veniva escluso dal centrocampo titolare perché ancora non pronto a seguire certi dettami tattici secondo Sarri, c'è stata una nuova incrinatura nel finale di Lazio-Venezia dopo una reazione piccata del Mago alla sostituzione all'84'. Scintille negli spogliatoi, poi il tempo per riflettere e la sosta che ha aiutato a rasserenare gli animi nonostante un derby andato malissimo. Il futuro di Luis Alberto alla Lazio d'altronde è ancora lungo, almeno sulla carta considerando il contratto che scade nel 2025, e Sarri vuole che chi rimarrà il prossimo anno sia ben concentrato sui suoi dettami. Difficile che lo spagnolo parta in estate considerando che potrebbe rimanere uno dei punti fermi della rosa, ma ora sembra che la Juventus stia considerando l'idea di far partire un assalto al giocatore per regalarlo al centrocampo di Allegri. Per Luis Alberto Lotito non si accontenterebbe di meno di 40 milioni di euro, i bianconeri potrebbero cercare di far rientrare in una potenziale trattativa un giovane come Rovella ma difficilmente il patron laziale cambierà idea sull'inserimento di contropartite per i suoi giocatori più importanti. Il Mago sembra insomma destinato a rimanere a Roma, in un'estate in cui però le cose dalle parti di Formello cambieranno sicuramente.