Lazio, Sconcerti: “Mercato? Ecco cosa manca ancora” E su Belotti…

La Lazio si è dedicata molto al mercato in questa sessione, sette sono i colpi che la società è riuscita a mettere a segno regalando così a Sarri rinforzi importanti per poter affrontare al meglio la stagione che verrà. Questo però non esclude che possano esserci sorprese in futuro. A tal proposito, ai microfoni di TMW si è espresso Mario Sconcerti soffermandosi anche sulla questione relativa a Belotti. Queste le sue parole: “La Roma ha comunque un giocatore di riserva come Shomurodov, la Lazio ha bisogno di un vice-Immobile. Credo che Belotti sarebbe titolare almeno in 17-18 squadre italiane. Mi sembra molto strano che si possa pensare a un giocatore come lui fuori. Credo abbia diritto a un posto più stabile".

