Lazio-Qatar, i biancocelesti affrontano una Nazionale: i precedenti

Domani la Lazio affronterà il Qatar: una squadra di club contro una Nazionale, non è la prima volta per i biancocelesti: i precedenti.

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Domani la Lazio affronterà l'ultima amichevole di questo secondo ritiro, prima del rientro a Roma. I biancocelesti a Salisburgo, e non più a Grodig come stabilito inizialmente, sfideranno la Nazionale del Qatar che, dal prossimo Novembre, ospiterà i Mondiali 2022. Si tratterà di un'amichevole particolare, differente dalle altre, che ha la peculiarità di vedere una squadra di club contro una Nazionale. In casa Lazio non è, però, la prima volta che si verifica un fatto di questo genere, esistono infatti altri precedenti, seppur datati.

IL PRECEDENTE - Tra i più recenti c'è quello del 20 Luglio 2014, quando la Lazio allenata dal neo arrivato Stefano Pioli era in ritiro ad Auronzo di Cadore e sul prato dello Zandegiacomo affrontava la selezione U-23 dell'Indonesia. La partita, terminata 2-0, vide andare a segno Filip Djordjevic, appena acquistato dal Nantes, e Bruno Perereirinha. Se, invece, si cerca un precedente che veda come avversario una Nazionale maggiore, bisogna scavare fino a dodici anni fa quando, il 21 Luglio del 2010, quando la Lazio di Edy Reja pareggiò 1-1 contro l'Iran, grazie alla rete di Mark Bresciano, anche in questo caso sotto le Tre Cime di Lavaredo.