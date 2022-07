Lazio, sabato il Qatar ma con una piccola variazione di programma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA – Procede la preparazione della Lazio a Grassau sotto gli occhi attenti di mister Sarri che di certo non le manda a dire. Pronto a redarguire i suoi quando necessario, come accaduto nel post gara contro il Genoa. Vuole il massimo dalla squadra, tutti devono essere pronti per l’inizio del campionato e devono mantenere fede agli obiettivi prefissati. Sabato, prima di fare rientro in Italia e a Formello, i biancocelesti affronteranno l’ultimo test in questa seconda parte di ritiro. Si dirigeranno in Austria per affrontare la nazionale del Qatar, l’incontro sarà a porte chiuse ma c’è una piccola variazione di programma. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la sfida non si disputerà più a Grödig ma in un piccolo stadio nei pressi di Salisburgo. Il tutto però è ancora da ufficializzare.

