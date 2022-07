Calciomercato Lazio, Monchi: "Vi rivelo le priorità del Siviglia..."

Luis Alberto sogna un ritorno al Siviglia, la Lazio chiede una cifra ritenuta alta e intanto Monchi rivela le priorità di mercato del club andaluso...

Un'incognita sul mercato della Lazio è rappresentata dal futuro di Luis Alberto. Lo spagnolo si allena serenamente con i biancocelesti, ma un orecchio è rivolto anche a quello che succede a Siviglia. Il club andaluso è interessato al Mago, ma la richiesta della Lazio di 25 milioni di euro al momento sembrerebbe troppo alta. L'uscita in queste ore di Kounde, che porterà nelle casse degli iberici circa 50 milioni di euro, potrebbe favorire uno sforzo di mercato, ma le priorità del club in questo momento sembrerebbero altre. Intervistato dai microfoni di "El Chiringuito", il d.s. del Siviglia, Monchi, ha rivelato quali sono i piani di mercato della società e tra questi rischia di non rientrare il dieci della Lazio:

"La cosa più urgente è rafforzare la posizione di difensore centrale e terzino sinistro. Stiamo cercando di essere il più efficaci possibile. Finanziariamente non abbiamo soldi in avanzo. Spero che la prossima settimana si possano ricoprire le due posizioni scoperte, in modo che l'allenatore possa lavorare con loro. Una volta chiusi vedremo cosa ci resta del limite salariale e del nostro conto economico e decideremo come muoverci. Ho fiducia nel mio lavoro e nella rosa".