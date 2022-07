Calciomercato Lazio, Koundé libera tutti: Luis Alberto freme. E Ilic...

Il Mago si aspetta a breve una mossa del Siviglia: Lotito lo valuta 25 milioni, ma può scendere a 20-22. Ilic attende che Luis Alberto esca...

Fonte: MarcoValerio Bava-Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio o Siviglia? Permanenza o ritorno a casa? Il futuro di Luis Alberto è ancora da scrivere, da decifrare. Il Mago vive una fase di attesa, s’allena in Baviera e aspetta notizie dal suo entourage. Il Siviglia lo monitora, non ha ancora avanzato proposte ufficiali, Monchi è stato impegnato nella cessione di Koundé al Barcellona, meta di una trattativa estenuante con protagonisti blaugrana e Chelsea. Il Siviglia incasserà 50 milioni in parte fissa (8 però andranno al Bordeaux che vantava il 20% sulla plusvalenza generata dalla cessione) e 10 di bonus. Luis Alberto è un giocatore su cui c’è confluenza di vedute tra Lopetegui e Monchi, piace molto a entrambi, è possibile che nei prossimi giorni possano partire contatti diretti con la Lazio. Il Siviglia conosce la valutazione che Lotito fa del suo numero dieci: 25 milioni di euro. Tanti per un club come quello andaluso abituato ad acquistare a prezzi contenuti e piazzare poi incredibili plusvalenze con le cessioni dei propri gioielli.

ATTESA - Luis Alberto sarebbe un acquisto anomalo per la politica societaria del Siviglia, il Mago compirà 30 anni a settembre, quasi impossibile possa diventare una plusvalenza per il club andaluso, non è un investimento dal punto di vista finanziario, punta a esserlo dal punto di vista tecnico e sentimentale. Luis freme al pensiero di tornare a casa. È comprensibile. La Lazio lo sa, gli è stato comunicato. Il Mago a Roma sta bene, non vuole arrivare a una rottura, ma sa che il treno che porta a Siviglia potrebbe passare solo questa volta. Luis Alberto si aspetta a breve una mossa di Monchi, serve un’offerta da almeno 20-22 milioni per convincere la Lazio a cedere, difficile si possa scendere sotto questa soglia, anche perché c'è sempre il 30% da riconoscere al Liverpool. Se il Siviglia dovesse farsi vivo e accontentare Lotito, allora scatterebbe l’assalto a Ivan Ilic, di fatto già bloccato dalla Lazio per circa 15 milioni di euro. Il serbo aspetta, ma non lo farà in eterno, per questo il domino non può avere tempi troppo dilatati. Luis Alberto aspetta, con lui pure Ilic. Ma è il Siviglia a dover fare la prima mossa.

Pubblicato il 29/07 alle 01:00