Lazio, Sconcerti sul derby: "Sarri ha vinto alla Inzaghi. La Roma ha problemi seri"

Fonte: TMW Radio

TUTTOmercatoWEB.com

Mario Sconcerti ha commentato la vittoria della Lazio nella stracittadina contro la Roma. Il giornalista è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio dicendo: "Credo che Sarri abbia giocato un po' alla Inzaghi. Non è stata una bella partita ma l'ha giocata meglio la Lazio. È stata emozionante comunque. Credo che abbia meritato la Lazio, mi ha deluso la Roma però. Non riesco a identificare questa squadra e il suo gioco. Fanno fatica, è una squadra un po' spezzata che per paura di lasciare spazio agli altri spesso cerca spazi diversi e non li trova, lasciando lontani i reparti. Ci sono problemi seri".