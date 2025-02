Lazio, senti Delio Rossi: "Pellegrini scelta non di campo. Gila? A destra..."

TUTTOmercatoWEB.com

Delio Rossi, ex allenatore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per discutere in particolare dell'esclusione di Luca Pellegrini dalla lista e sull'impiego di Mario Gila a destra. Ecco di seguito le sue parole: “L’esclusione di Pellegrini? Non abbiamo tutti gli elementi, ma ha l’aria di essere una decisione non di campo. Nel momento in cui Baroni arriva a prendere una decisione del genere, conoscendo anche il carattere del mister, è probabile che si sia andati oltre. Gila a destra? A parte il fatto che Baroni potrebbe non avere scelta in questo momento, per caratteristiche è un ruolo che può fare. È veloce, copre bene il campo. Il problema è ciò che levi al centro della difesa, quindi al netto della necessità, potrebbe preoccupare non averlo in coppia con Romagnoli. A Gila piace andare con la palla e proporsi, non lo vedo sacrificato in quel ruolo”.