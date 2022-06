Lazio, serata tutta biancoceleste: la cena con Lotito - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato sta per entrare nella fase calda e il ritiro estivo è alle porte. La Lazio tra una settimana partirà alla volta di Auronzo di Cadore, dove mister Maurizio Sarri inizierà a lavorare sul campo in vista della stagione 2022-23. Nel frattempo il presidente Claudio Lotito è impegnato sia sul fronte politico-sportivo che su quello della costruzione della nuova squadra: nella giornata di martedì il numero uno biancoceleste, dopo aver preso parte al Consiglio Federale e portato avanti i discorsi relativi alle trattative di calciomercato, ha anche partecipato alla cena organizzata in zona Conca d'Oro dalla Lotito and Friends, l'associazione presieduta da Francesco Ricco che comprende un cospicuo numero di tifosi. Durante la serata è stata regalata al presidente una targa, la cui dedica è ispirata a una frase dell'inno Vola Lazio Vola di Toni Malco: "Perché il coro che famo tutti quanti insieme dice Lotito sei grande e te volemo bene!". Il clima di festa ha caricato Lotito, deciso a soddisfare le richieste di Sarri in sede di calciomercato.