Lazio - Spal, giornata speciale per Lulic: 350 presenze in maglia biancoceleste

Giornata speciale quella di oggi per Senad Lulic. Il capitano della Lazio fa cifra tonda e raggiunge quota 350 presenze con la maglia della Lazio. Il bosniaco rimane al quinto posto in assoluto nella classifica dei calciatori più presenti, dietro a Stefan Radu. Il difensore romeno è a quota 368, a soltanto 8 distanze da Negro, terzo. Il podio si avvicina per lui.