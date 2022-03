Lazio, Stam: “È stato un periodo bellissimo. Giocare con Nesta…”

TUTTOmercatoWEB.com

L’ex difensore biancoceleste Jaap Stam, in un’intervista ai microfoni di Sky Sport ha ripercorso alcune tappe importanti della sua carriera. Tra queste non poteva mancare l’esperienza alla Lazio, a tal proposito ha ricordato: “Quando sono arrivato dal Manchester United, ho conosciuto una grande squadra con nomi importantissimi. C'erano problemi a livello finanziario ma è stato un bellissimo periodo. Ero più forte alla Lazio rispetto a quando giocavo in Inghilterra. Giocare con Nesta è stato fantastico, anche se ero già un giocatore di un certo livello mi ha dato una spinta in più. Non dovevamo nemmeno parlare, sapevamo già cosa dovevamo fare in campo. Sia alla Lazio che al Milan".

FUTURO – “Allenare in Italia? Il tempo passato alla Lazio e al Milan è stato bellissimo. Mi piace il paese e la cultura ed ho imparato tanto da calciatore e non soltanto. Sono diventato più forte e una persona migliore. Sarebbe ancora più bello avere l'opportunità di allenare in Italia"

