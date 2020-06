Lazio, Strakosha a fine allenamento: "Mi mancava questa sensazione" - FT

Nella giornata di ieri Thomas Strakosha è tornato a lavorare in campo dopo l'infiammazione al quinto metatarso che l'aveva fatto rimanere ai box per qualche settimana. Il portiere, che su Instagram ha condiviso un'immagine che lo ritrae stremato al termine della sessione in quel di Formello, ha aggiunto: "Quanto mi mancava questa sensazione". Tra i giocatori della Lazio è forte la volontà di essere al massimo della condizione per aiutare la squadra nel rush finale del campionato e, chissà, lottare fino alla fine per quel sogno chiamato scudetto.

Figc, domani si riunisce il Comitato di Presidenza: playoff e playout al centro del discorso

FORMELLO - Lazio, si fa sul serio: Inzaghi pensa già all'Atalanta

TORNA ALLA HOMEPAGE