Figc, domani si riunisce il Comitato di Presidenza: playoff e playout al centro del discorso

Per domani mattina alle 10.30 è fissata la riunione del Comitato di Presidenza Figc, di cui fanno parte il presidente Gravina, il vicepresidente Sibilia, Claudio Lotito per la Serie A, Ghirelli per la B, Beretta per le componenti tecniche. Tra gli argomenti del giorno, playoff, playout e algoritmo. Il passo successivo sarà l'Assemblea di Lega dei club, programmata per venerdì mattina. Alle 15, invece, si riuniranno i club di A femminile, allo scopo di accordarsi sull'eventuale ripartenza.

