Lazio, Strakosha "imbronciato" sui social. Il fratello: "Attacca solo chi non capisce..." - FOTO

Thomas Strakosha non sta indubbiamente vivendo un momento felice. Il portiere della Lazio ha fatto un passo indietro nelle gerarchie di Simone Inzaghi, che gli preferisce Pepe Reina. Il talento albanese sta riflettendo sul futuro, anche perché non mancano gli estimatori. Ma, in attesa di una sua eventuale partenza, le tante gare seguite dalla panchina e le critiche ricevute fanno in modo che, almeno al momento, l'estremo difensore non sia sereno. Lo conferma la foto condivisa su Instagram: nello scatto, seguito dalla didascalia "umore attuale", Strakosha ha il viso tutt'altro che felice, appare anzi imbronciato. Nei commenti, oltre al sostegno della madre, il messaggio del fratello Dimitri: "Migliore in ogni modo, solo chi non ha idea del calcio può dire il contrario. Le statistiche parlano per te".

