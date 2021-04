Lazio, la società ricorda la vittoria nel derby grazie a Keita e Basta - FOTO

Sono passati quattro anni da quel 30 aprile del 2017 quando la Lazio di mister Inzaghi battè la Roma nella stracittadina. I biancocelesti nel corso di quella stagione avevano già sconfitto la formazione giallorossa nel doppio confronto valido per l’accesso in finale di Coppa Italia. Keita apre e chiude con due reti una nel primo tempo e una nel finale di gara. In mezzo il pareggio di De Rossi e poi il vantaggio siglato da Basta. La società ha ricordato questa giornata tramite un post sui canali social.

