Lazio, senza Acerbi i numeri non sorridono: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - La Lazio e Simone Inzaghi non rinunciano mai a Francesco Acerbi. Da quando è sbarcato a Formello, estate 2018, il difensore biancoceleste ha saltato appena 6 gare su 140 disputate. Se nelle coppe il percorso è netto, in campionato sono state sei le assenze. Una nella prima stagione per squalifica, le altre cinque per problemi fisici divisi tra la scorsa e attuale annata (rispettivamente due e tre, ndr). I risultati senza l'ex Sassuolo non sorridono per le aquile. Domenica contro il Genoa il numero 33 non ci sarà per scontare un turno di squalifica.

Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, la media-punti con lui in campo in campionato è stata di 1,84; senza scende a 1,66. La prima assenza, l'unica finora per squalifica, fu quella del 2018-19 con la Juventus: Inzaghi schierò Bastos-Wallace-Radu e perse 2-1. Nel 2019-20, senza il Leone, 2 vittorie: 3-2 sul campo del Genoa (Patric-Vavro-Radu) e 2-0 sul Bologna (Patric-Luiz Felipe-Radu). In questo campionato: 1-1 a Benevento e 2-0 col Napoli (Luiz Felipe-Hoedt-Radu in entrambe le partite) e il ko per 3-2 in casa Milan (Patric-Luiz Felipe-Radu).Domenica dovrebbe toccare a Hoedt che, però, non è stato fortunato le ultime tre volte he è partito dal primo minuto visto che sono arrivati 3 ko: 3-1 contro l'Inter, 2-0 a Bologna e 3-1 sul campo della Juventus.